Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu?

TRT 1'in iddialı yapımlarından olan Milli İstihbarat Teşkilatı destekli dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme damga vurdu.Pazar akşamlarının fenomen dizisi sezon finali yapmaya hazırlanırken dizinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılacağı haberleri hayranlarını tedirgin etti. Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul başarılı performansı ve yakışıklılığı ile göz doldursa da oyuncunun diziden ayrılacağı yönündeki haberler hayranlarını üzdü.Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Çağlar Ertuğrul'un yapım şirketinin kendisine verilen sözleri gerçekleştirmediği için diziden ayrılmaya karar verdiği yönünde iddialar içeren haberler ortaya çıkmıştı. Sezon finalinin ardından ayrılmak istediğini dile getirdiği öne sürülen ünlü oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.Magazin kulislerinde tüm bunlar konuşulurken yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabı Twitter'dan kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu, hesabından paylaştığı ve The Wolf Of Wall Street filminden alıntılanan GIF'te, filmin başrol oyuncusu Leonardo Di Caprio'dan alıntıladığı Türkçe anlamıyla "ayrılmıyorum" dediği bir sahnesine yer verdi.