Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine zirvenin sahibi olacak.
Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.
Teşkilat 2. sezon ikinci fragman:
"Teşkilat"ın yayın tarihi belli oldu!
Yayına girdiği günden itibaren seyirciden büyük ilgi gören ve pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Teşkilat”, yayımlanan yeni fragmanıyla nefes kesti. İlk sezonunda heyecanın zirve yaptığı bir bölümle final yapan dizinin 26 Eylül Pazar gününden itibaren yeni sezonunda heyecan kaldığı yerden devam edecek.
08.09.2021 13:10 Dizi Galeri