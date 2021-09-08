"Teşkilat"ın yayın tarihi belli oldu!

Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine zirvenin sahibi olacak.Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.