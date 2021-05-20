ZEHİR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.
GÜRCAN ORTADAN KAYBOLUYOR
Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.
MİT’E SALDIRI PLANI
Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.
EKİBİN İMKANSIZ GÖREVİ FADİ’Yİ HAYATTA TUTMAK!
Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir! Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!
‘Teşkilat’ on ikinci bölümüyle 23 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
Teşkilat 12. Bölüm Fragmanı:
Teşkilat'ta Ekip, Fadi'yi hayatta tutmak zorunda!
TRT 1’in Pazar akşamlarına damga vuran ve soluk soluğa izlenen dizisi “Teşkilat ”, 23 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de onuncu bölümüyle ekranlara gelecek.
20.05.2021 22:42 Dizi Galeri