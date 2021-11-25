'Teşkilat'ta ekip özel bir görev için Libya’ya gidiyor…

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen ‘Teşkilat’, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.Serdar’ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım’la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış’ın Ebru’yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.Serdar’la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra’yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.Yıldırım’ın yaptığı hamlelerle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya’ya doğru yola çıkar. Libya’da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle 28 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…