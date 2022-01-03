Nefes kesen aksiyon sahneleri ve duygu dolu anlarıyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi ‘Teşkilat’ın yeni bölümünde de izleyiciyi heyecan dolu bir serüven bekliyor. Kendilerine verilen her görevi kusursuzca yerine getiren ekip Berlin’de heyecan dolu bir maceraya başlıyor. Tehlikeler ile burun buruna gelen Serdar (Çağlar Ertuğrul) ve Zehra’nın (Deniz Baysal Yurtçu) birbirlerini korumak için gösterdikleri çaba yine ikilinin hayranlarını heyecanlandıracak.
‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
Teşkilat 29. Bölüm fragmanı
Teşkilat'ta ekip yeni görevine hazır…
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat’, kısa bir aranın ardından merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtımıyla büyük heyecan uyandıran ‘Teşkilat’ın yeni bölümünde ekip Berlin’de yeni bir göreve adım atıyor.
03.01.2022 14:33 Dizi Galeri