Teşkilat'ta ekip yeni görevine hazır…

Nefes kesen aksiyon sahneleri ve duygu dolu anlarıyla pazar akşamlarının vazgeçilmezi ‘Teşkilat’ın yeni bölümünde de izleyiciyi heyecan dolu bir serüven bekliyor. Kendilerine verilen her görevi kusursuzca yerine getiren ekip Berlin’de heyecan dolu bir maceraya başlıyor. Tehlikeler ile burun buruna gelen Serdar (Çağlar Ertuğrul) ve Zehra’nın (Deniz Baysal Yurtçu) birbirlerini korumak için gösterdikleri çaba yine ikilinin hayranlarını heyecanlandıracak.‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…