"Teşkilat"ta Mete Başkan dönüyor!

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen ‘Teşkilat’, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar’ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım’ın buluşması Serdar’ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.Mete Başkan’ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel’in peşine düşen ekip, Suriye’de büyük bir sürprizle karşılaşır.‘Teşkilat’ on dokuzuncu bölümüyle 24 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…