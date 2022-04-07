Teşkilat’ta sır perdeleri aralanıyor…

‘Teşkilat’ta bu hafta neler olacak:
Ekip, Yıldırım’ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar’ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar’ın babasının fotoğrafının Yıldırım’ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır?
Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım’ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.
Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan’ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.
Teşkilat’ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç,Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Teşkilat’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturuyor.
‘Teşkilat’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
Teşkilat 42. Bölüm Fragman