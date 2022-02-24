Teşkilat'ta şoke edecek hamle!

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen ‘Teşkilat’, sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin’in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren’in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias’la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar’ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.15’de TRT1’de…