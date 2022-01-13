‘Teşkilat’ta bu hafta neler olacak:
Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim tırmanırken, tüm ekibin kaderi Serdar’ın elindedir. Ekip arkadaşlarının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalan Serdar, sürpriz bir hamle yapar.
Yıldırım kızı Roza’nın ölümünden ekibi sorumlu tutarak intikam planlarını devreye sokarken diğer yanda Boran örgütün tüm gücünü eline geçirmek için harekete geçer. Ekip, Çelik Kalkan’ın Yıldırım’ın eline geçmesini engellemek amacıyla silah tüccarının peşine düşerek karşı hamle yapar.
‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
Teşkilat 30. Bölüm Fragmanı
Teşkilat'ta tüm ekibin kaderi Serdar’ın elinde…
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan ‘Teşkilat’, 16 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak otuzuncu bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen ‘Teşkilat’, sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.
13.01.2022 15:58 Dizi Galeri