'Teşkilat'ta zorlu mücadele!

Ekip Suriye’deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.Saldırının asıl planlayıcısı Ariel’e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail’e kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ariel’in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail’de hapishanede bulunan Ariel’in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki’yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail’de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.Ekip İsrail’deyken, Pınar, Halit Başkan’ın talimatıyla Yıldırım’a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar’ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.‘Teşkilat’ yirminci bölümüyle 31 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…