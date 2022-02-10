'Teşkilat'ta zorlu operasyon…

Yıldırım’ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır. Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.Diğer yanda Pınar, Halit Başkan’dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin’in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren’in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.‘Teşkilat’ heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT1’de…