PINAR’IN HAYATI TEHLİKEDE
Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır.
Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar’ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer.
KAÇIRILAN UÇAKTA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ
Fadi’nin kaçtığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.
‘Teşkilat’ sezon finaliyle pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…
Teşkilat 14. bölüm fragmanı:
'Teşkilat'tan nefes kesen sezon finali
Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat’, 6 Haziran Pazar akşamı yayınlanacak on dördüncü bölümüyle TRT 1’de ekrana gelecek.
04.06.2021 23:19 Dizi Galeri