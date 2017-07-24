Test uçuşu yapan ANKA düştü!

Elazığ'da bu akşam saatlerinde test uçuşu için havalanan insansız hava aracı ANKA, teknik bir sorun nedeniyle düştü.

Diğer Haberler - 24 Temmuz 2017 23:56
Test uçuşu yapan ANKA düştü!
Elazığ’dan havalanan İnsansız Hava Aracı 'ANKA', kalkışından kısa bir süre sonra saat 20.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Mollakendi Beldesi'nde boş bir araziye düştü. İnsansız Hava Aracı'nın düştüğünü gören köylüler, 156'yı arayarak jandarmaya bilgi verdi. Kısa süre içersinde olay yerine gelen askeri yetkililer, bölgeyi sivil giriş-çıkışlara kapatarak incelemelere başladı.

8'inci Kolordu Komutanlığı bünyesinde kullanılan İnsansız Hava Aracı'nın konuşlandığı havaalanına 5 kilometre uzaklıktaki Mollakendi Beldesi'nde düştüğü öğrenildi. Düşen insansız hava aracının kalıntıları, incelenmek üzere 8'inci Kolordu Komutanlığı'na götürüldü.

DHA
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