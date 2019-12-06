The Arthur Sneaker tanıtımı gerçekleşti!

Adını 1. Wellington Dük’ünden alan sneaker sahnesinin dikkat çekici yeni üyesi The Arthur Sneaker, geçtiğimiz gün İstinye Park Burberry mağazasında gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıtıldı.Burberry’nin bu dikkat çekici etkiliğine Burcu Kıratlı, Gül Erçetingöz, Burcu Esmersoy, Ezgi Mola, Çağlar Ertuğrul, Emel Müftüoğlu, Seray Sever, Öykü Baştaş, Bedirhan Soral, Özge Ulusoy, Ege Kökenli, Nil Keser, Burak Yörük, Mert Vidinli, Cansu Akın, Duygu Özaslan, Şengül Balıksırtı, Şeyma Subaşı gibi önemli isimler katıldı.