The Intouchable!

İlk versiyonu oldukça beğeni toplayan Fransız yapımı komedi filminin Amerikan versiyonu çok yakında!

Sinema - 08 Şubat 2017 22:11
The Intouchable!
The Intouchables'ın 2011'deki versiyonundan sonra yeni çekilen Amerikan versiyonundan ilk fotoğraf geldi! The Untouchables filminin başrollerinde komedi filmlerinin sevilen yıldızı Kevin Hart ve Breaking Bad dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bryan Cranston var.
Hayatta bir noktadan sonra kültür ve sınıf farklılıklarının ortadan kalkması temasına odaklanan ve dram-mizah arasında gidip gelen bir yapım olan The Intouchables'ın yönetmen koltuğunda Fransız sinemacılar Olivier Nakache ve Eric Toledano oturuyordu. Yeni Amerikan versiyonunun yönetmen koltuğunda ise Neil Burger oturuyor. Filmin senaryosunu ise Paul Feig kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Nicole Kidman, Aja Naomi King ve Amara Karan da yer alıyor.

Film, zengin ve belden aşağısı felçli olan bir adam ile ona yardım etmek kiralanan, sabıka kaydı olan işsiz bir adam arasındaki zamanla gelişen dostluğa odaklanıyor.
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