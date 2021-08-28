Thodex reklamlarında oynayan ünlülere büyük şok!

108 milyon dolarlık vurgun yaptıktan sonra kayıplara karışan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in edindiği bilgiye göre Yapılan ihbar doğrultusunda Türkiye'deki kız arkadaşıyla görüştüğü ileri sürüldü. Suç duyurusu dilekçesine göre; Özer'in kız arkadaşı Thodex'in reklamlarında oynayan ünlü isimlerden biriydi. Thodex merkez binasının olduğu rezidansta oturuyordu. Şüpheli isimlerden binaya girip çıkan kişinin tespit edilmesi istendi.Thodex mağdurları avukatı Sinan Keskin, “Fatih Faruk Özer'in irtibatlı olduğu, organizasyonda yer alan manken, oyuncu ve kamuoyuna mal olmuş çeşitli kişiler hakkında da bu irtibatın ortaya çıkartılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.Marka, Pelin Karahan, Burcu Esmersoy, Edis, Bahar Şahin, Eda Ece, Simge, Cansel Elçin, Ebru Şallı, Mine Tugay, Barış Kılıç, Pınar Deniz, Zeynep Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu gibi pek çok ünlü isimle çalışmıştı…