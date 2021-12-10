Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi.
Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"HALA ŞOKTAYIM!"
Evlilik teklifini anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" şeklinde konuştu.
"TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL"
Basın mensuplarının, "Evlilik tarihi belli mi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Daha belli değil, hayırlısı... Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.
"NAZAR DEĞMESİN"
Gazetecilerin teklif sonrası çifte nazar boncuğu hediye etmesinin ardından Saevarsson ise Türkçe, "Nazar değmesin..." diyerek, gülümsetti.
Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e evlilik teklifi!
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir beraber olduğu İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Dilan Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde 'Evet' yanıtını verdi. O anları anlatan ünlü oyucu, 'Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum.' dedi!
10.12.2021 12:16 Magazin