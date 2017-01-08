THY, 17.00'ye kadar iç hat seferlerini iptal etti
THY bugün 17.00’ye kadar iç hat seferlerini iptal etti.Yaşam - 08 Ocak 2017 10:48
THY, Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti. Dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı ise 471.
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