THY'den açıklama: 277 sefer iptal edildi!

THY, Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı!

Yaşam - 09 Ocak 2017 09:31

THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:



"09 OCAK 2017 tarihinde, " İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"

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