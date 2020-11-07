Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in dizisi artan tedbirlerin ardından bir hafta ara verme kararı almıştı.
EVİNDE DİNLENİYOR
TV100'ün haberine göre, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in test sonucu pozitif çıktı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Timuçin Esen koronavirüse yakalandı!
Virüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan oyuncu Timuçin Esen, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun tedavisine evde devam ediliyor.
07.11.2020 14:52 Magazin