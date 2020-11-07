Timuçin Esen koronavirüse yakalandı!

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in dizisi artan tedbirlerin ardından bir hafta ara verme kararı almıştı.TV100'ün haberine göre, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından test yaptıran Timuçin Esen'in test sonucu pozitif çıktı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.