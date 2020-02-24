Timur Acar, gardiyan olacak!

Acar, polisiye türündeki 'Kilit' filminde bir gardiyanı canlandıracak. Komedi türünde yapımlarla izleyicinin hayranlığını toplayan usta oyuncu, bu kez bir hapishanede geçecek filmde canlandıracağı gardiyan Hamza rolüyle ters köşe yapacak. Acar, en son Kırk Yalan filmiyle beyazperde de yer almıştı. Mart ayında vizyona girecek Kilit filmiyle tekrar izleyenlerle buluşacak olan Timur Acar, 52. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adayları arasında yer alıyor.