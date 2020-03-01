Timur Acar: "Kimsenin umrunda değil! Yazıklar olsun!"

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından kaleme aldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Timur Acar'dı.

01.03.2020 11:10 Magazin

Timur Acar: "Kimsenin umrunda değil! Yazıklar olsun!" Ünlü oyuncu Timur Acar, Instagram hesabından şehit haberleri sonrası tepkisiz kalan kişilere isyan etti. Acar, “Yürüyorsun sokakta kimsenin umrunda değil. Yazıklar olsun” yazıp sayfasını karattı.

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