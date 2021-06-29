Timur Acar'dan sürpriz proje

Başarılı oyuncu Timur Acar, 25 Film yapımcılığında Kars’ta çekilecek olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin başrolünde yer alacak. Yönetmeliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosu Can Sinan tarafından kaleme alınan 2021’in iddialı dizisi Uzak Şehrin Masalı dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Acar, bugüne kadar canlandırdığı rollerin aksine beklenmedik bir karakterle izleyiciye ters köşe yapacak.Acar, yeni sezonda Umay’ın (Aslıhan Güner) eşi Affan rolüyle ekranda olacak. Ailesini çok sevmesine karşın hatalar yapan bir koca ve babayı canlandıracak olan Timur Acar, Temmuz ayı sonunda dizi çekimlerine başlayacak.