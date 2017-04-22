Tırnak kırılmasını önleyin!

Güzellik - 22 Nisan 2017 13:12

Tıpkı saç kırılmaları gibi tırnak kırılmaları da sağlık sebeplerinden dolayı gerçekleşir. Bu nedenle tırnak kırılmalarını önlemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir. Sağlıklı beslenme vücudumuzun diğer organlarını olduğu gibi tırnaklarımızı da besler ve güçlendirir.Tırnak kırılmasına genel olarak belirli kalsiyumların eksikliği neden olur. Bu noktada özellikle A ve C vitamini içeren besinleri almamız gerekmektedir.Bununla beraber vücuttaki su eksikliği de tırnakların zayıflık sebebidir. Günde en az 8 bardak su içerek tırnak sağlığımızda katkıda bulunabiliriz.Fazla uzatılan tırnakların temizlenmediği taktirde kırılması gayet doğaldır. Bu nedenle tırnaklar en az haftada bir kesilmeli yada törpülenmelidir. Fazla kimyasal kullanılması da tırnakların direncini düşürür. Bu nedenle aseton kullanımı da sınırlı olmalıdır.Kaynak:acunn.com