Tırnaklarınız uzamıyor mu?

Kırılan tırnaklarınızı güçlendirmek ve onarmak için önereceğimiz maskeyi denemelisiniz...

Güzellik - 16 Şubat 2017 18:54

Ellerinize kremler sürüyor fakat yine de tırnaklarınız çok çabuk kırılıyorsa hazırlayacağınız bu bakım maskesi ile güzel ve sağlıklı tırnaklara kavuşabilirsiniz...



Limon ve zeytinyağı herşeye iyi geldiği gibi tırnaklarınıza da iyi geliyor!



1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı badem yağı

10 damla kadar limon suyu



Bütün malzemeleri bir kasede iyice karıştırdıktan sonra tırnaklarınıza ve parmak uçlarınıza masaj yaparak sürün. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra bir pamuk yardımıyla fazlasını alın. Sonrasında ellerinizi iyice ovuşturduğunuzda tüm cildinizi yumuşatabilirsiniz...

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