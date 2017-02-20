Kenan Doğulu ve Beren Saat, önceki akşam Ayfer Dönmez’in ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ isimli oyununu izledi. Belçim Bilgin’in de eşlik ettiği çift, gecceden el ele ayrıldı. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Saat, “Arkadaşımızın oyununu izlemeye geldik. Çok başarılı ve muhteşem olmuş, emeklerine sağlık” dedi.
Oyuncunun GQ dergisinin geccesinde giydiği kıyafetle ilgili yorumu sorulan Doğulu ise, “Çok yakıştırdım, güzel olmuş” diyerek hızlıca aracına bindi.
Kaynak: milliyet.com.tr
Tiyatro aşıkları Beren Saat ve Kenan Doğulu...
Kenan Doğulu ve Beren Saat, önceki akşam Ayfer Dönmez’in ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ isimli oyununu izledi.Magazin - 20 Şubat 2017 09:49
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