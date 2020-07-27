TNK'den yeni klip; "Sirenler"

TNK’nin 2019 yılında yayınlanan “Kanatlarımdan Tutma” albümünün ikinci video klibi, “Sirenler” adlı şarkıya çekildi.Yönetmen koltuğunda; grubun vokali, şarkı yazarı ve bestecisi olan Caner Karamukluoğlu oturdu.Grup üyeleri; İki kadının birbirine olan aşklarının ve ayrılıklarının anlatıldığı klip ile ilgili, “LGBT bireylerin özgürce yaşayabilmeleri ve toplum gözünde normalleştirilmelerinin gerekliliğine dikkat çekmek istedik…” dedi.