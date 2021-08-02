Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki: "Bir katkın olsun şu dünyaya"

İtalyan dizisi 'Sandokan'ın başrolünde yer alan ve Türkiye ziyaretinin ardından İtalya’ya dönen Can Yaman, tatile orada devam ediyor. Oyuncu, önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri 8.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.Ünlü oyuncunun denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozlarına oyuncu arkadaşı Tolga Güleç tepki gösterdi. Güleç sosyal medya hesabından isim vermeden Can Yaman'ı şu sözlerle uyardı:"Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya! Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?"