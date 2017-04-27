Tolga Karel'e büyük şok!

Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel, yurtdışından Türkiye'ye gelişinde büyük bir şok yaşadı.

Magazin - 27 Nisan 2017 17:50
Tolga Karel'e büyük şok!
Bir süredir Amerika'da bulunan oyuncu Tolga Karel, bugün Şikago'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerken hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sanatçı, 1 yıl önce trafikte yaşanan bir tartışma nedeniyle açılan davada ifade vermediği savcılığa götürüldüğünü söyledi.

Karel buradan da ifade vermek üzere polis nezaretinde Kartal Adliyesi'ne götürüldü. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Karel, burada gazetecilere trafikte yaşadığı bir tartışma sonrası açılan davada ifade veremediği için savcılığa götürüldüğünü bildirdi.

Karel, “Bir yıl evvel trafikte bir tartışma olmuş. Ben bir yıldır burada olmadığım için savcı ifademi istemiş. Savcıya ifade veremediğim için ülkeye girerken memur beyler ifadeyi vermem açısından savcılığa götürecekler. İfademizi vereceğiz. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Trafikte sen yol verdin, ben yol vermedim tartışmasından dolayı. Savcıya ifade verdikten sonra çıkacağız inşallah“ dedi.


(DHA)
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