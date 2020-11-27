Tolga Sarıtaş, Emmy'de jüri üyesi oldu!

48. Uluslararası Emmy Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Newyork’ta düzenlenen ödül töreninde ise Türkiye’den iki başarılı isim dikkatleri çekti.Sevilen oyuncu, Tolga Sarıtaş en iyi erkek oyuncu kategorisinde bu yıl da 2. Kez jüri üyesi oldu. Sarıtaş’ın oy kullandığı kategorinin ödülünü ise geçen yıl Emmy ödülüne layık görülen Haluk Bilginer açıkladı.Responsible Child projesi ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi Billy Barratt oldu.