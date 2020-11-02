Arıza'da Ali Rıza karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, duygu yüklü sahne için stüdyoya girdi. Saz çalan ve aynı zamanda şarkı da söyleyen oyuncu performansı ile çok konuşuldu. Ahmet Kaya’nın sevilen şarkısı "Kum Gibi"yi hem çalıp hem de seslendiren oyuncu sesinin yanı sıra saz çalmasıyla da göz doldurdu.
Tolga Sarıtaş hem çaldı hem söyledi!
Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın yayınlanan son bölümüne Tolga Sarıtaş'ın seslendirdiği şarkı damga vurdu.
02.11.2020 14:06 Magazin