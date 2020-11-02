Tolga Sarıtaş hem çaldı hem söyledi!

Arıza'da Ali Rıza karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, duygu yüklü sahne için stüdyoya girdi. Saz çalan ve aynı zamanda şarkı da söyleyen oyuncu performansı ile çok konuşuldu. Ahmet Kaya’nın sevilen şarkısı "Kum Gibi"yi hem çalıp hem de seslendiren oyuncu sesinin yanı sıra saz çalmasıyla da göz doldurdu.