Tolga Sarıtaş: "İlk okuyuşta aşk diyebilirim"

Senaryoyu okuduğunda projeye dair hissettiklerini Sarıtaş, şu sözlerle ifade etti: “Okuduğumda kalbim daha hızlı atmaya başlıyorsa, etkilenmişim demektir. Aşık olmak gibi, gözüne kaşına saçına aşık olmazsın O’na aşık olursun. Senaryo ve hikayeye yaklaşımım bu yönde oluyor ve her şey doğalında gelişiyor. İlk okuyuşta aşk diyebilirim."Yeni karakteri Ali Rıza’yı ise şöyle anlattı: ”Kendi doğruları olan, onurlu, hayatta en çok ailesine değer veren bir adam Ali Rıza. Ailesini korumak için neredeyse kendinden vazgeçmiş.”Hikayede ise izleyiciyi en çok hayata tutunma mücadelesinin çekeceğini belirtti: “Hayat sizi ne kadar zorlarsa zorlasın eğer vazgeçmezseniz hayata tutunmanın mümkün olduğunu anlatıyor Arıza. Güçlülerin o kadar da yenilmez olmadığını, yüreği sevgi dolu insanların zorbalığı nasıl yendiğini anlatıyoruz. Ailesine, dostlarına, aşık olduğu kadına duyduğu sevgi Ali Rıza’nın bu zorlu yolculuktaki en kuvvetli silahı olacak.”Güçlü isimleri, nefes kesen hikayesi ile Arıza yarın akşam Show TV’de!