Tolga Sarıtaş kural bozdu! İlk kez paylaştı

Oyuncu Tolga Sarıtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, sevgilisiyle ilk kez fotoğraf yayınlayarak takipçilerini şaşırttı.

01.01.2021 19:48 Magazin

Tolga Sarıtaş kural bozdu! İlk kez paylaştı İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Tolga Sarıtaş kural bozdu. 29 yaşındaki Sarıtaş, sevgilisiyle çekilmiş pozunu yeni yılda hayranlarının beğenisine sundu. Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle çekilmiş bu karesini, "İyi yıllar" notuyla paylaştı.

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