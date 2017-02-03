Tolga Sarıtaş'a büyük şok!
Tolga Sarıtaş'ın rol aldığı 'Kötü Çocuk' filmi gişede çakıldı.Sinema - 04 Şubat 2017 08:00
Tolga Sarıraş, Afra Saraçoğlu ile birlikte rol aldığı 'Kötü Çocuk' filminde hüsrana uğradı. Güneşin Kızları dizisiyle oldukça fazla bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş'ın filminin ne kadar izleneceği merak ediliyordu. Kötü Çocuk filmi gişede 2 haftada yaklaşık 264.088 kişi tarafından izlenerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Kötü Çocuk
SİNEMA HABERLERİ
- 'Vezir Parmağı' Sandıklı'da da yasaklandı
- "Deli Aşk"tan eğlenceli kamera arkası!
- 'Fırıldak Ailesi'ne bol kahkahalı gala!
- “Tatlım Tatlım”ın ilk teaserı yayınlandı!
- Merakla beklenen teaser yayınlandı!
- Murat Yıldırım ile Fahriye Evcen'in 'Sonsuz Aşk'ı
- İki ilçede 'Vezir Parmağı' filmine sansür
- Satıcı (The Salesman)
- 'Fırıldak Ailesi' güldürmeye geliyor!
- 'Vezir Parmağı'