Tolga Sarıtaş'a büyük şok!

Sinema - 04 Şubat 2017 08:00

Tolga Sarıraş, Afra Saraçoğlu ile birlikte rol aldığı 'Kötü Çocuk' filminde hüsrana uğradı. Güneşin Kızları dizisiyle oldukça fazla bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş'ın filminin ne kadar izleneceği merak ediliyordu. Kötü Çocuk filmi gişede 2 haftada yaklaşık 264.088 kişi tarafından izlenerek büyük bir hayal kırıklığı yarattı.