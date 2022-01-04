Tolga Sarıtaş’lı Baba’nın kadrosuna yeni isimler

Ay Yapım Üç Kuruş ve Oğlum’dan sonra bu sezon Show TV için bir de Baba dizisini çekiyor. Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizi korona salgından nasibini aldı. Tolga Sarıtaş’ın ardından yönetmen Çağrı Bayrak’ın da covid geçirdiği öğrenildi.Bu arada dizinin güçlü kadrosuyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dizide Haluk Bilgiler (Emin Saruhanlı), Tolga Sarıtaş (Kadir Saruhanlı), Deniz Hamzaoğlu (Yaşar Saruhanlı), Taner Rumeli (Servet Saruhanlı), Zeynep Tuğçe Bayat (Şahika), Damlasu İkizoğlu (Kübra Saruhanlı), Bihter Dinçel (Münevver Saruhanlı), Özge Özacar (Cansu), Özge Yağız (Büşra Saruhanlı) ve Hakan Kurtaş’ın (İlhan) rol aldığı ortaya çıkmıştı.Ayrıca ekipte usta oyuncu Ayda Aksel Emin’in eşi “Fazilet Saruhanlı”yı, genç yıldız Oktay Çubuk da Emin’in torunu “Kadircan”ı canlandırıyor.