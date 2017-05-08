En son 'Paramparça' dizisinde rol alan Tolga Tekin önceki gecce Asmaslımescit'te bir bayanla el ele görüntülendi. Muhabirleri görünce panikleyen oyuncu kız arkadaşını taksiye bindirdikten sonra soruları yanıtladı. Tekin, “Arkadaşlar zaten iyi değilim. Burnumdan ameliyat oldum. Biz sadece arkadaşız” dedi. Bunun üzerine magazin muhabirleri “El ele yürüyordunuz ama” deyince oyuncu “Haklısınız arkadaşlar” yanıtını verdi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Tolga Tekin: Sadece arkadaşız
Tolga Tekin el ele görüntülendi, "Sadece arkadaşız" dedi.Magazin - 08 Mayıs 2017 09:28
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