Yapımcılığını ve hikayesini Yurt dışındaki önemli film festivallerinden büyük ödülle dönen Zeki Sincar'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu " İntikam Oyunları" filmi setinden ilk fotoğraflar görücüye çıktı.
Döşemealtı’nda ‘ Bir Egeli Aşkı’
Antalya’da çekimleri başlayacak yeni filmi ‘Bir Egeli Aşkı ‘ Domates Güzeli' sinema filmi çekimleri Nisan ayında Döşemealtı’nda gerçekleşecek.
Yönetmen koltuğunda Ünlü Yönetmen Selim Kemal Dağlı'nın oturduğu ‘ Bir Egeli Aşkı’ gerçek bir hikâyeye dayanmaktadır...
Tolga Yüce film setinden paylaştı! İki film birden...
Oyuncu Tolga Yüce yeni filmi İntikam Oyunları ve Bir Egeli Aşkı filmleriyle sinemaseverler ile buluşacak.
21.03.2022 13:03 Kültür-Sanat