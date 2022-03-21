Tolga Yüce film setinden paylaştı! İki film birden...

Oyuncu Tolga Yüce yeni filmi İntikam Oyunları ve Bir Egeli Aşkı filmleriyle sinemaseverler ile buluşacak.

21.03.2022 13:03 Kültür-Sanat

Tolga Yüce film setinden paylaştı! İki film birden... Yapımcılığını ve hikayesini Yurt dışındaki önemli film festivallerinden büyük ödülle dönen Zeki Sincar'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu " İntikam Oyunları" filmi setinden ilk fotoğraflar görücüye çıktı.

Döşemealtı’nda ‘ Bir Egeli Aşkı’

Antalya’da çekimleri başlayacak yeni filmi ‘Bir Egeli Aşkı ‘ Domates Güzeli' sinema filmi çekimleri Nisan ayında Döşemealtı’nda gerçekleşecek.

Yönetmen koltuğunda Ünlü Yönetmen Selim Kemal Dağlı'nın oturduğu ‘ Bir Egeli Aşkı’ gerçek bir hikâyeye dayanmaktadır...
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