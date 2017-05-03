En son olarak Arka Sokaklar ve Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan yakışıklı oyuncu, yönetmenliğini Canan Yılmaz'ın yaptığı, İstanbul ve Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan "Ah Be İstanbul" filminde Cevher karakterini canlandıracak. Boos Medya yapımcılığında başlayan sinema filmi güçlü kadrosu ile göz kamaştırıyor.
Tolga Yüce aynı zamanda Korku, gerilim ve dram filmi olan “Ruhlar ve Tabutların Dili-Nemrut’un Laneti” filminde başrolü üstlendi. Adıyaman'da çekimlerine başlanan sinema filminde Murat Komiser karakterini canlandıracak.
2017'ye 3 film sığdıran Tolga Yüce aynı zamanda gerilim ve aksiyon filmi Yokuş'ta da başrolde yer alacak. İstanbul'da çekimlerine başlanacak olan sinema filminde birçok ünlü isim rol alacak.
Tolga Yüce'den 3 yeni film!
Daha önce bir çok dizi ve sinema filminde rol alan Tolga Yüce bu yıl içerisinde üç film birden çekecek.Magazin - 03 Mayıs 2017 21:00
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