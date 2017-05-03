Tolga Yüce'den 3 yeni film!

Magazin - 03 Mayıs 2017 21:00

En son olarak Arka Sokaklar ve Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan yakışıklı oyuncu, yönetmenliğini Canan Yılmaz'ın yaptığı, İstanbul ve Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan "Ah Be İstanbul" filminde Cevher karakterini canlandıracak. Boos Medya yapımcılığında başlayan sinema filmi güçlü kadrosu ile göz kamaştırıyor.Tolga Yüce aynı zamanda Korku, gerilim ve dram filmi olan “Ruhlar ve Tabutların Dili-Nemrut’un Laneti” filminde başrolü üstlendi. Adıyaman'da çekimlerine başlanan sinema filminde Murat Komiser karakterini canlandıracak.2017'ye 3 film sığdıran Tolga Yüce aynı zamanda gerilim ve aksiyon filmi Yokuş'ta da başrolde yer alacak. İstanbul'da çekimlerine başlanacak olan sinema filminde birçok ünlü isim rol alacak.