Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye nasıl aşık oldu?

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'ye nasıl aşık olduğunu anlattı.

Magazin - 29 Nisan 2017 02:00
Star TV'de ekrana gelen "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dı.

Sunuculuğunu Hülya Avşar'ın yaptığı programda Tolgahan Sayışman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sayışman, 13 Şubat’ta evlendiği eşi Almeda Abazi'ye nasıl aşık olduğunu da anlattı.

Tolgahan Sayışman'ın alyansı boynunda!

Tolgahan Sayışman'ın alyansı boynunda!



Sayışman, "İster istemez güzelliği zaten çarpıyor. Zamanla, vakit geçirdikçe açıkçası, benim aşkım arttı. Duyguları, düşüncesi, olaylara bakış açısı, bir arkadaşıyla konuşması, bir restorana gittiğinde restoran çalışanlarına gösterdiği davranış, bunların hepsi totalinde. Sadece bir şey değil. Bir fikir verdi, "Aaa, ne kadar zeki kız falan!" değil yani. O çok başka bir şey" dedi.

Tolgahan Sayışman'ın imajı Almeda Abazi'ye emanet

Tolgahan Sayışman'ın imajı Almeda Abazi'ye emanet
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