Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi'ye nasıl aşık oldu?

Magazin - 29 Nisan 2017 02:00

Tolgahan Sayışman'ın alyansı boynunda!

Tolgahan Sayışman'ın imajı Almeda Abazi'ye emanet

Star TV'de ekrana gelen "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nin bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dı.Sunuculuğunu Hülya Avşar'ın yaptığı programda Tolgahan Sayışman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Sayışman, 13 Şubat’ta evlendiği eşi Almeda Abazi'ye nasıl aşık olduğunu da anlattı.Sayışman, "İster istemez güzelliği zaten çarpıyor. Zamanla, vakit geçirdikçe açıkçası, benim aşkım arttı. Duyguları, düşüncesi, olaylara bakış açısı, bir arkadaşıyla konuşması, bir restorana gittiğinde restoran çalışanlarına gösterdiği davranış, bunların hepsi totalinde. Sadece bir şey değil. Bir fikir verdi, "Aaa, ne kadar zeki kız falan!" değil yani. O çok başka bir şey" dedi.