Tolgahan Sayışman ‘Aynasız’la dönüyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre içerisinde aşk ve romantizm de barındıran polisiye komedi türündeki filmin başrol erkek oyuncusu; aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenen Tolgahan Sayışman olacak.HAN Medya Yapım, polisiye komedi türündeki Aynasız filmindeki aksiyon sahneleri için Güney Kore’den ünlü bir görüntü yönetmeni ile 9 kişilik özel bir ekibini ekim ayında Türkiye’ye getirtiyor.Cast çalışmaları hızla devam eden filmin çekimleri ekim ayının son haftası başlıyor. 2022 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri İstanbul, Marmaris ve Antalya’da gerçekleşecek.