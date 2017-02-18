Tolgahan Sayışman bebek için aceleci!

Magazin - 18 Şubat 2017 12:58

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi, 13 Şubat'ta Amerika'da evlendi. Bir an önce baba olmak istediğini söyleyen Tolgahan Sayışman, "Genç anne ve baba olmak istiyoruz. Çocuk için ikimiz de hazırız... Ailelerimiz zaten nikah masasına otururken torunu şart koştu" dedi.