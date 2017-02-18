Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi, 13 Şubat'ta Amerika'da evlendi. Bir an önce baba olmak istediğini söyleyen Tolgahan Sayışman, "Genç anne ve baba olmak istiyoruz. Çocuk için ikimiz de hazırız... Ailelerimiz zaten nikah masasına otururken torunu şart koştu" dedi.
Tolgahan Sayışman bebek için aceleci!
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman bebek istiyor.Magazin - 18 Şubat 2017 12:58
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