Çift Almeda Abazi'nin doğum günü olan 13 Şubat'a nikah masasına oturacak. Los Angelas'a gitmeden hemen önce havalimanında görüntülenen çift magazin basınının sorularını yanıtladı. Tolgahan Sayışman, "Heyecanlıyım. Hayalimizi gerçekleştirmeye gidiyoruz. İlişkimizin temelinin atıldığı yerde imza atmaya gidiyoruz" dedi. Tolgahan Sayışman gelen soru üzerine nikah şahitlerinin kim olacağının henüz belli olmadığını söyledi. Almeda Abazi ise "Ben doğum günümü kutlamak için gideceğimizi sandım. Sonra bu haberi alınca çok mutlu oldum" dedi.
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi düğün için Los Angeles'a uçtu!
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi düğün için Los Angeles'a gitti.Magazin - 31 Ocak 2017 14:11
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