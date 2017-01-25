Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi Los Angeles'ta evleniyor!

Magazin - 25 Ocak 2017 10:13

Evlilik için ilk adımı atan yakışıklı oyuncu nikah için de fazla beklemek istemedi. Almeda Abazi'nin doğum günü olan 13 Şubat'a nikah tarihi aldı. Nikah için yurtdışını tercih eden Sayışman kendi evinin de bulundu Los Angeles'ta sade bir nikah töreni organize etti. 25 özel davetlinin katılacağı nikah için hazırlıklar tamamlandı. İki ünlü oyuncu, düğün planlaması için 31 Ocak’ta Amerika’ya gidecek. Çiftin dönüşte de İstanbul’daki dostları için küçük bir kutlama organize edeceği öğrenildi.