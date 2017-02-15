Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin düğününden detaylar ortaya çıktı!

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman 13 Şubat’ta, tam bir yıl önce Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay’ın da evlendiği mekanda nikah defterine imza attı.

Magazin - 15 Şubat 2017 10:04
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin düğününden detaylar ortaya çıktı!
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, önceki gün Los Angeles’ta hayatını birleştirdi. Çift, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay’dan bir yıl sonra, onların da nikah yeri olarak seçtiği Beverly Wilshire Hotel’de evlendi. Törene 40 davetli katıldı. Nikahta Sayışman’ın şahitliğini Hong Kong’da modellik yaparken aynı evi paylaştığı arkadaşı Taber Maier, Abazi’nin şahitliğini ise Barbaros Tapan yaptı. Nikahın ardından düğün için otelin Royal Suite bölümüne geçildi. Nikah, günbatımında otelin terasında kıyıldı. Yan flüt ve kemanlarla karşılanan davetlilerin yerlerini almasından sonra, Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman alkışlar arasında terasa geldi.

DÜĞÜNDEN GÖRÜNTÜLER:
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Kaynak: hurriyet.com.tr
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