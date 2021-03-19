Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu şöyle yazdı:"Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi daha çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum."