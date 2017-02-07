Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi balayında Hawaii'de

Tolgahan Sayışman, Los Angeles’ta evleneceği Almeda Abazi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Çift balayını Hawaii’de yapmayı planlıyor.

Magazin - 07 Şubat 2017 12:10
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi balayında Hawaii'de
Almeda Abazi’nin doğum günü olan 13 Şubat’ta Los Angeles’ta evlenecek olan Tolgahan Sayışman, sevgilisinin hayallerini bir bir gerçekleştiriyor. Birlikte oldukları günden itibaren Hawaii’ye gitmeyi isteyen Abazi’ye sürpriz yapan oyuncu, Sevgililer Günü’nde balayı için adaya uçacak.

Sayışman geçtiğimiz yıl ise “Hazırlan kahvaltıya gideceğiz” dediği sevgilisini en sevdiği şehir Roma’ya götürmüştü. Balayının ardından İstanbul’a gelecek olan çift, sanatçı arkadaşları ve ailesinin katılacağı geniş bir kutlama partisi yapacak.

İkili, ardından Abazi’nin memleketi Arnavutluk’a doğru yola çıkacak. Sayışman, orada da gelinin ailesi ve dostlarının katılacağı bir düğün yapacak. Arnavutluk basınında da sık sık haberleri çıkan çift, kapak oldukları bir dergiye ilişkilerini ve hazırlıklarını anlattı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Bensu Soral, Instagram'ı salladı!
  • Sürpriz ikili böyle yakalandı
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
  • Çağla Şıkel'den şaşırtan açıklama
  • İpek Erdem isyan etti
  • Rüzgar Çetin yine adliyede
  • Kavga büyüdü!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ece Erken'e şaşırtan teklif!
  • Demet Şener'den Tuba yorumu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin, tükürdüğünü yaladı!
  • Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
  • Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
  • Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İstanbullu Gelin 1. bölüm 1. fragmanı
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
Helin, tükürdüğünü yaladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
  • 'Ben Söylerim'den kötü haber!
  • İpek Erdem isyan etti
  • Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • Balayına nereye gidecekler?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya