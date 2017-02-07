Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi balayında Hawaii'de

Magazin - 07 Şubat 2017 12:10

Almeda Abazi’nin doğum günü olan 13 Şubat’ta Los Angeles’ta evlenecek olan Tolgahan Sayışman, sevgilisinin hayallerini bir bir gerçekleştiriyor. Birlikte oldukları günden itibaren Hawaii’ye gitmeyi isteyen Abazi’ye sürpriz yapan oyuncu, Sevgililer Günü’nde balayı için adaya uçacak.Sayışman geçtiğimiz yıl ise “Hazırlan kahvaltıya gideceğiz” dediği sevgilisini en sevdiği şehir Roma’ya götürmüştü. Balayının ardından İstanbul’a gelecek olan çift, sanatçı arkadaşları ve ailesinin katılacağı geniş bir kutlama partisi yapacak.İkili, ardından Abazi’nin memleketi Arnavutluk’a doğru yola çıkacak. Sayışman, orada da gelinin ailesi ve dostlarının katılacağı bir düğün yapacak. Arnavutluk basınında da sık sık haberleri çıkan çift, kapak oldukları bir dergiye ilişkilerini ve hazırlıklarını anlattı.Kaynak:milliyet.com.tr