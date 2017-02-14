Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evlendi
Tolgahan Sayışman ve Almeda Aabazi Los Angeles'da evlendi.
Magazin - 14 Şubat 2017 10:31
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi dünyaevine girdi.
Los Angeles'da Beverly Hills'deki bir otelin teras katında gerçekleşen nikaha 40 davetli katıldı.
Almeda Abazi nikahta uzun duvaklı bir gelinlik tercih etti.
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