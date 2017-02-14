Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evlendi

Magazin - 14 Şubat 2017 10:31

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi dünyaevine girdi.Los Angeles'da Beverly Hills'deki bir otelin teras katında gerçekleşen nikaha 40 davetli katıldı.Almeda Abazi nikahta uzun duvaklı bir gelinlik tercih etti.