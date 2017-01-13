Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi evleniyor! İşte tarihi;

Magazin - 13 Ocak 2017 10:06

Tolgahan Sayışman, nişanlısı Almeda Abazi’ye sürpriz yaparak nikah tarihini güzel oyuncunun doğum gününe aldı. Abazi, 25 yaşına basacağı 13 Şubat’ta doğum gününü gelinlik giyerek kutlayacak.Tolgahan Sayışman’dan nişanlısı Almeda Abazi’ye romantik hediye. Yakışıklı oyuncu, kasım ayında Abazi ile nişanlanmış ve düğün hazırlıkları için kolları sıvamıştı.Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat’ı aldı.Abazi, sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öğrendi.‘BENİ ÇOK DUYGULANDIRDIN’HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; günü aldıktan sonra Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden Sayışman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sorması üzerine “13 Şubat’ta evlenmek istiyoruz” cevabını verdi.Şubat sonu veya mart başında evleneceklerini sanan Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu.Güzel oyuncu, sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına “Beni çok duygulandırdın” diyerek teşekkür etti.