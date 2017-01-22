Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
Tolgahan Sayışman ve sevgilisi Almeda Abazi, Murat Yıldırım ve Iman Elbani'yi yalnız bırakmadı.
Magazin - 22 Ocak 2017 20:00
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve sevgilisi Almeda Abazi, Murat Yıldırım ve Iman Elbani'yi Fas'taki düğünde yalnız bırakmadı.
Sayışman yakın dostu Yıldırım için Instagram hesabından da paylaşımda bulundu.
"Değerli kardeşim Murat; sana ve sevgili eşin İmane 'ye huzur,sağlık,mutluluk ve başarı dolu bir hayatı birlikte bir ömür boyu yaşamınız dileğimle... Ayrıca bizden misafirperverliğini ve sevgisini esirgemeyen tüm Fas'a sevgiler"
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