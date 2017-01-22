Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!

Tolgahan Sayışman ve sevgilisi Almeda Abazi, Murat Yıldırım ve Iman Elbani'yi yalnız bırakmadı.

Magazin - 22 Ocak 2017 20:00
Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve sevgilisi Almeda Abazi, Murat Yıldırım ve Iman Elbani'yi Fas'taki düğünde yalnız bırakmadı.

Sayışman yakın dostu Yıldırım için Instagram hesabından da paylaşımda bulundu.

"Değerli kardeşim Murat; sana ve sevgili eşin İmane 'ye huzur,sağlık,mutluluk ve başarı dolu bir hayatı birlikte bir ömür boyu yaşamınız dileğimle... Ayrıca bizden misafirperverliğini ve sevgisini esirgemeyen tüm Fas'a sevgiler"




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