Tolgahan Sayışman'dan Murat Yıldırım'a destek!

Magazin - 22 Ocak 2017 20:00

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve sevgilisi Almeda Abazi, Murat Yıldırım ve Iman Elbani'yi Fas'taki düğünde yalnız bırakmadı.Sayışman yakın dostu Yıldırım için Instagram hesabından da paylaşımda bulundu."Değerli kardeşim Murat; sana ve sevgili eşin İmane 'ye huzur,sağlık,mutluluk ve başarı dolu bir hayatı birlikte bir ömür boyu yaşamınız dileğimle... Ayrıca bizden misafirperverliğini ve sevgisini esirgemeyen tüm Fas'a sevgiler"